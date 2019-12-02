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Boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başladığı eşini öldürdü

'in Gaziemir ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eşini bıçaklarken, hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:01

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.'yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.'yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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Boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başladığı eşini öldürdü
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