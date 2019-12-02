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nedir? 2019 () nelerdir?

Dünyada bir alışveriş çılgınlığı ’de ortaya çıkıyor. Türkçe karşılığı olan bugünde indirimler merak edilmeye başlandı. Binlerce markada yüzlerce indirim yapılıyor. Sınırlı sayıdaki birçok indirim tüketicisini bekliyor. Hal böyle olunca ‘’ 2019 nelerdir?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Black Friday indirimlerinin ardından Siber Pazartesi, perakendeciler tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmaya teşvik etmek için yaratılmıştır. İndirim günlerini kaçırmak istemeyenler bugünde vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji, gıda, giysi gibi ürünleri satın alıyor. Peki , ne demektir? 2019 ( Monday indirimleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:10
Cyber Monday nedir? 2019 (Siber Pazartesi) Cyber Monday indirimleri nelerdir?

Alışveriş tutkunları büyük bir merakla indirimlerini araştırmaya başladı. Black Friday'in ardından gözler Türkçe karşılığı olan indirimlere çevrilmiş durumda. Bugünde vatandaşlar teknoloji, gıda, giysi ve sağlık ürünlerini satın almak için indirimleri bekliyor. Peki (Siber Pazartesi) ? İlk olarak 20005 yılında düzenlenen bugünde büyük mağazalar, yalnızca internet üzerinden geçerli indirimler yapmaya başladı. Steam indirimleri ile bilgisayar oyunları ve PS4 oyunlarına büyük indirimler yapılıyor. Peki 2019 (Siber Pazartesi) nelerdir?

CYBER MONDAY NEDİR? 2019 SİBER PAZARTESİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü tatilinden sonra Pazartesi için bir pazarlama terimi olan Cyber Monday hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

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Cyber Monday nedir? 2019 (Siber Pazartesi) Cyber Monday indirimleri nelerdir?
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