Cyber Monday nedir? 2019 (Siber Pazartesi) Cyber Monday indirimleri nelerdir?

Alışveriş tutkunları büyük bir merakla Cyber Monday indirimlerini araştırmaya başladı. Black Friday'in ardından gözler Türkçe karşılığı Siber Pazartesi olan indirimlere çevrilmiş durumda. Bugünde vatandaşlar teknoloji, gıda, giysi ve sağlık ürünlerini satın almak için indirimleri bekliyor. Peki (Siber Pazartesi) Cyber Monday nedir? İlk olarak 20005 yılında düzenlenen bugünde büyük mağazalar, yalnızca internet üzerinden geçerli indirimler yapmaya başladı. Steam indirimleri ile bilgisayar oyunları ve PS4 oyunlarına büyük indirimler yapılıyor. Peki 2019 (Siber Pazartesi) Cyber Monday indirimleri nelerdir?

CYBER MONDAY NEDİR? 2019 SİBER PAZARTESİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü tatilinden sonra Pazartesi için bir pazarlama terimi olan Cyber Monday hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.