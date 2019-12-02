Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler Günü için geri sayım başladı. Her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan bugünde yine en güzel mesajlar ve sözler araştırılacak. Hal böyle olunca ''Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel günün anlamını pekiştirecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri haberimizde derledik. Peki Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya Engelliler Günü tarihi ve mesajları merak ediliyor. Haberimizde, Dünya Engelliler Günü mesajlarına ve sözlerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.