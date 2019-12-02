Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

ne zaman? ve sözleri nelerdir?

için geri sayım başladı. Aralık ayına girmemizle birlikte bugüne özel mesajlar ve sözler en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Bugünde engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Okullarda da engellilik konusu işlenir. Engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırılıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret gösterilir. Birleşmiş Milletlere bağlı ülkeler tarafından dünya çapında kutlanan bugünde vatandaşlar yakın dostlarına en güzel mesajları ve sözleri göndermek istiyor. Şimdi ise SMS, Whatsapp ve Facebook üzerinden göndermek isteyeceğiniz mesajlar haberimizde yer alıyor. Peki ? ve sözleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 2.12.2019 14:00
Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilen için geri sayım başladı. Her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan bugünde yine en güzel mesajlar ve sözler araştırılacak. Hal böyle olunca '' ve sözleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel günün anlamını pekiştirecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri haberimizde derledik. Peki ? Dünya ?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya Engelliler Günü tarihi ve mesajları merak ediliyor. Haberimizde, Dünya Engelliler Günü mesajlarına ve sözlerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN