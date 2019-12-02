Elektrikler ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Gerek evde gerek dışarda günlük işlerimizi hallederken elektriğe ihtiyaç olur. Özellikle metropol şehirlerde yaşanan kesintiler hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Bunun akabinde '' Elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kesildiği zaman çeşitli işlerimizi aksatan elektrik aynı zamanda vücudumuzdaki sistemde de yerini almıştır. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi programı!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

NİNE HATUN Mh., MALAZGİRT Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30730-18008)

TEVFİKBEY Mh., 1.GÖNÜL Sk., SARAY Sk., VURAL Sk., YOSUN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31618-11478)

50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31685-28360)

DURUSU Mh., TERKOS Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., HACIMAŞLI Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31739-:28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28674-40018-29299-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-41635-41644-29571-29144-30516-29066-28560-28885-28855-28861-28870-28869-28871-28872-28867-28866-28868-28865-28856-28095-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385-28971-29647-29256-28847-29870-28876-29060-41994-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28846-28441-28651-28783-29289-28764-29868-29111-29660-)

KARTALTEPE Mh., K. BAĞLAR MEVKİİ Sk., KARACAOĞLAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31752-1158)