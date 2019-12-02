Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti

Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevki'inden 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk esnasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı. Genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

