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’ta minibüsçü dehşeti

'ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 09:52
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti

Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Piri Reis Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevki'inden 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk esnasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı. Genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

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Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti
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