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Eski koca dehşeti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Eski koca dehşeti
Kayseri'de 31 yaşındaki Hacı Ahmet Çınar, birlikte yaşadığı kadının eski kocası tarafından öldürüldü. Hacı Ahmet Çınar, eşinden boşanan ve ismi öğrenilemeyen bir kadınla birlikte yaşıyordu. Çınar'ın aynı evde yaşadığı kadının eski kocası gece 00.30 sıralarında eve silahlı baskın yaptı. Eve giren eski koca, Çınar'ı av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, genç kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hacı Ahmet Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyuşturucu madde aldığı belirlenen genç kadının ifadesinde "Hacı Ahmet ağabeyim gibiydi. Aynı evde yaşıyorduk" dediği öğrenildi.
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Eski koca dehşeti
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