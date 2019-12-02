Eski koca dehşeti

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Kayseri'de 31 yaşındaki Hacı Ahmet Çınar, birlikte yaşadığı kadının eski kocası tarafından öldürüldü. Hacı Ahmet Çınar, eşinden boşanan ve ismi öğrenilemeyen bir kadınla birlikte yaşıyordu. Çınar'ın aynı evde yaşadığı kadının eski kocası gece 00.30 sıralarında eve silahlı baskın yaptı. Eve giren eski koca, Çınar'ı av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, genç kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hacı Ahmet Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyuşturucu madde aldığı belirlenen genç kadının ifadesinde "Hacı Ahmet ağabeyim gibiydi. Aynı evde yaşıyorduk" dediği öğrenildi.