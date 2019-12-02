Hac kayıtları ne zaman? 2020 Hac kayıtları nasıl yapılır? Diyanet duyurdu!

Kutsal topraklara gidip vazifesini yapmak isteyen vatandaşlar Hac kayıtlarını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın en son yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."sözleri yer aldı. Bilindiği üzere Ön kayıtlar, 13 Aralık tarihine kadar 'www.hac.gov.tr' adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki Hac kayıtları ne zaman? 2020 Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

9 OCAK'TA ÇEKİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlar için ön kayıtları 11 Kasım'da başlatmıştı. Ön kayıtlar, 13 Aralık tarihine kadar 'www.hac.gov.tr' adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. 2020 yılı hac kurası ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

2020 HAC KONTENJANI ARTIRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılında hac protokolü ile bu yıl hac kontenjanlarımızı 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 kişi olarak güncelledik" denildi.

REZERVASYONLARA DİKKAT!

Öncelikle 2020 yılında ilk defa hacca gidecek vatandaşların 25 TL harç ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Ardından ön başvuru fromunu doldurabilirler. Özellikle hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihi ve ya otel tercihi yapacaklar. Ancak bu tercih bağlayıcı olacağı için daha sonra konaklama tercihlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Hacı daylarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kendisiyle birlikte kuraya katılmak isteyen kişi/ kişileri mutlaka belirtmeleri gerekiyor.