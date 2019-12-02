Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü 15 yaralı

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Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C Grubu'nda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için dün saat 14.00'te Ordu'dan yola çıktı. Sporcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu (12) hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralılardan Sıla Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Kasapoğlu, "Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.Hentbol takımının geçirdiği kazada, Ordu'yu yasa boğdu. Hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel'in, Ordu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.