Hiç giymediği kıyafetini üstüne örttü

Adana'daki korkunç kaza, Seyhan ilçesi, Koza mahallesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Birgül Binen evlerinin önündeki sokakta oynarken, mahallede bir inşaata beton getiren beton mikseri sürücüsü, kız çocuğunu fark etmeyerek altına aldı. Kız çocuğu beton mikseri altında feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü kazayı fark edince kaçıp polis merkezine sığındı. Kazayı gören vatandaşlar ve kız çocuğunun akrabaları ise beton mikserine taş atarak camlarını kırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis, kız çocuğunun cenazesini ceset torbasına koydu. Olay yerine gelen baba Mehmet ile anne Remziye Binen kızlarının ceset torbasından çıkan ellerine sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Anne Remziye Binen bir süre sonra cesedin yanından ayrılıp eve gitti. Anne, kızına aldığı ve hiç giymediği kıyafeti getirerek kızının cesedinin üzerine örttü. Anne dakikalarca kızının cesedinin üzerine kapanıp ağladı. Minik kızın cesedi otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU