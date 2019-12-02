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'den kar yağışı ve uyarısı geldi! Kar Batı'ya geliyor, İstanbullular dikkat...

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporlarını yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere pek çok il içinde uyarılarında bulundu. Aralık ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bu noktada sabah ve akşam saatlerinde hava durumu raporları vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. MGM ise son yayınladığı hava durumu tahminleri ile birlikte özellikle Çarşamba gününe dikkat çekti. Başta İstanbul olmak üzere tüm yurt genelini uyaran MGM, kar yağışları ve kar yağışından oluşacak olan soğuk havaların yurdun büyük bir kısmında etkili olacağını belirtti. Öte yandan, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 07:41
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar Batı'ya geliyor, İstanbullular dikkat...

Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin yaptığı tahminleri ile vatandaşları uyardı. Yılın son ayı olan Aralık'a girmemiz ile birlikte sıcaklık değerlerinde ciddi düşüşler yaşanmaya başlarken, özellikle batı bölgelerde yağışlı havalar etkisini iyice hissetiriyor.. Bu noktada pek çok vatandaş sabah ve akşam saatlerinde bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini duyuran MGM; İç Anadolu ile Doğu Anadolu için kar yağışı, aralarında İstanbul'un da yer aldığı Batı illeri içinse sağanak yağış uyarısında bulundu. Raporda Çarşamba gününe dikkat çeken MGM, batı illerinde gerçekleşecek kar yağışları ile ilgili başta İstanbul olmak üzere pek çok il de yaşayan vatandaşları uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve çığ düşmesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

METEOROLOJİ DUYURDU! KAR BATIYA GELİYOR

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar Batı'ya geliyor, İstanbullular dikkat...
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