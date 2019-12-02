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'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Kar Batı'ya geliyor

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı itibari ile soğukların etkisi de artış gösterirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İç ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı, İstanbul ve Batı illeri için ise sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Öte yandan, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 19:16
Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Kar Batı'ya geliyor

Batı'ya sağanak, Doğu'ya kar yağışı! Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz genelini ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Aralık ayı itibari ile yurdun Doğu kesimleri kar yağışına teslim olurken, Batı'da ise sağanak yağışların etkisi hissediliyor. Hâl böyle olunca da, gerek işe gerekse okullarına gidecek olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile sürpriz yaşamamak için araştırmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini duyuran MGM; İç Anadolu ile Doğu Anadolu için kar yağışı, aralarında İstanbul'un da yer aldığı Batı illeri içinse sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji ayrıca, Çarşamba günü için Bilecik, Edirne ve Kırklareli için kar yağışı beklendiğini belirtti. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve çığ düşmesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Kar Batı'ya geliyor
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