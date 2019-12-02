Minik yürekleri kitap sevgisiyle ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

Bingöl'ün Adaklı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Doğankaya Köyü İlkokulu'nda geçen yıl göreve başlayan Bilecikli 28 yaşındaki Ayşe Arabacı, çocuklara kitap okumayı sevdirmek için yaptıklarıyla taktir topluyor. Sınıfın bir köşesinde sentetik çim halı ve minderlerle okuma köşesi oluşturan Arabacı, her sabah öğrencileriyle ilk 20 dakikayı kitap okumaya ayırıyor. Çocuklarla birlikte açık havada okuma etkinlikleri düzenleyerek, 1 dakikada 20 kelime okuyan öğrencilerinin kelime sayısını 100'e çıkardıklarını söyleyen Arabacı, çocukların da bu etkinlikleri çok sevdiğini söyledi.Öğrencilerden Sıla Dileyen ise kitap okumayı çok sevdiğini ve kitap okumanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Ecrin Dileyen de her yerde kitap okumanın çok güzel olduğunu, kendisine kitap okumayı öğreten öğretmenini de çok sevdiğini dile getirdi.