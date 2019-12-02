Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca görmek nasıl yorumlanır?

İnsan vücudunun temel gereksinimlerinden olan uyku esnasında bazı düşler görürüz. Bu düşleri esnasında gördüğümüz bazı detaylar ise bizleri derin düşüncelere salar ve gerçek hayatımıza nasıl şekilde yansıyacağını merak ederek internette ve yazılı kaynaklarda bilgi almak adına araştırma yaparız. Diğer yandan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak rüyada karınca görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Rüyada karınca görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte tüm yorumlar…

RÜYADA KARINCA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KARINCA GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KARINCA GÖRMEK

Rüyada karıncaların gitmesi için türlü yollar denediğinizi ancak onların hala orada olduklarını gördüyseniz sevmediğiniz bir işten para kazanacaksınız demektir. Karıncanın uçarak evden uzaklaşması ev halkından birinin gurbete gitmesine işaret eder. Rüyada çok karınca görmek orduya, kalabalık insan topluluklarına yahut mal ve nimetin bol olacağına delildir. Rüyada karıncaların elinizin üstünde dolaştığını gördüyseniz, eliniz bolca para tutacak demektir. Rüyada karınca görmeye yönelik ev halkına, akrabaya, mal ve nimete yahut yolculuk ve ayrılığa delalet eden rüya yorumları bulunmaktadır.

RÜYADA EVİN DUVARINDA KARINCA GÖRMEK

Rüyada karıncanın eve bir şey getirmesi hayra ve nimetin bereketlenmesine, götürmesi ise hırsızlığa yahut bir vesileyle görülecek zarara işaret eder. Bir gıda maddesine karıncaların üşüştüğünü görmek, o şeyin pahalılaşmasına ve onu alanların zorluk çekmesine neden olur. Rüyada evin duvarlarında karıncaların dolaştığını gördüyseniz ve onlardan huylandıysanız, gerçek hayatta vesvese yapacağınız birkaç dert ve tasanızın olacağına işarettir.

RÜYADA KARINCA YEMEK

Rüyada karınca yemek veya karıncanın kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Rüyada karınca görmek aynı günlük hayatta da belirtildiği üzere bolluk ve bereket işaretidir. Atlıkarınca konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekle ve iş becermekte mahir olan bir kimseye yahut sevinç dolu haber ve gelişmelerin habercisidir Karınca yuvası köylü ile işbölümü yaparak veya imece usulü uyumlu çalışmaya, Evde görülen çok karınca aile ve eş dost çevresinin genişlemesine delalet eder. Kişinin rüyasında ağzından ve burundan karınca çıkması vefat etmesine delalet eder denmektedir.

RÜYADA EVE KARINCA GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Rüyasında kişinin karıncayı evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir olmasına yorumlanır. Rüyada görülen karınca uzun ömre de yorulur. Kişinin karıncayı rüyasında bir yerden uçuyor görmesi, oradaki hastanın ölmesine işarettir. Rüyada evinden karınca çıkarken görmesi onun ailesinin sayısının azalacağına yorulur. Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir.

RÜYADA EVDE BİRDEN ÇOK KARINCA GÖRMEK

Kirmani 'ye göre; Çok karınca görmek mal ve nimetle yorumlanır. Rüyasında evinden karıncaların bir şey taşıdıklarını görmek hayır değildir; aksine. getirdiğini görmek hayırlıdır Evinden karıncaların kırıntıları ve yemek artıklarını alarak çıktıklarını gören kişi yakın zamanda evini değiştirir bir yerden bir yere göç eder. Evinde birden çok karıncanın dağınık bir şekilde gezindiğini gören kişinin çocukları hayatlarında muvaffak olur. Evinde mutfağındaki yemeklerin üstüne karıncaları üşüşmüş olarak gören kimsenin alım gücünde bir azalma olur. Rüyada karınca görmek, bunlar eğer bir yerden bir yere sıra halinde akıyorsa halkın birleşip, oy vermek niyetinde oldukları partiyi ihya edecekleri anlamına gelir.

RÜYADA KARINCALARIN EVDEN UÇARAK ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmek, çocuklarından bir kaçının evden ayrılarak, gurbete gideceklerine delildir. Bir rivayete göre, karınca görmek, hırsızların gireceğine delalet eder. Evinde zararlı olmayan bir çok karınca görmek, çocuklarının çoğalacağına; evinden karıncaların çıktığını görmek de azalacağına işarettir. Ismail El-As'as'a göre; Küçük ve kırmızı karınca, zayıf inşanlardır. İyi ve siyah karıncalar da akraba ve ev halkı ile tabir edilirler. Cabir'ül-Magribi'ye göre; Çok karınca görmek, zayıf bir düşmanla kıyaslanır.

RÜYADA YATAĞIN ÜZERİNDE KARINCA GÖRMEK

Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Bir rivayete göre, orası askerler tarafından işgal olunur. Cafer-i Sadik'a (ra) göre ; Rüyada karınca görmek, dört şekilde tabir olunur; ev halkı, akraba, yolculuk, mal ve nimet. Bir başka rivayete göre de: Rüyada, görülen karınca zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Ebu Sait El-Vaiz'e göre; Çok karınca görmek, askerle kıyaslanır. Karınca bulunması gerekmeyen bir yerde birçok karınca olduğunu görmek, orada oturanlar için iyi değildir.

RÜYADA EVİN İÇİNDEN KARINCA ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır. Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür. Karıncanın bir ev veya mahalleden çıktığını görse, ora halkı ölüm veya nakil ile azalır.

RÜYADA BÜYÜK KARINCA GÖRMEK

Büyük bir karınca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine işarettir. Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse fakir olur. Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah isler. Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur. Rüyada karıncanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine işarettir. Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.)'in kıssasına binaen velayete işarettir.

RÜYADA KARINCA ÖLDÜRMEK

Rüyada karınca öldürmek ya da karınca yuvasını bozmak bir konuda bile bilmeye karar verecek, sinir ve hınç ile hızlı kalkıp zararla oturacaksınız demektir. Böyle bir durum gerçekleşirse en azından yaptığınız hatanın farkına varıp özür dilemenizde veya arkadaşınızın gönlünü almanızda fayda vardır. Bu tarz bir durum ile karşı karşıya gelirseniz muhakkaksakin olmak için kendinize telkinlerde bulunun ve etrafınızdan destek isteyin. Rüyada karıncaları yakmak sevdiğiniz bir arkadaşın kalbini kıracak bilinçli bir şekilde onu üzeceksiniz demektir.