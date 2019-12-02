Salıncağa bile makineyle biniyor

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BUGÜN NELER OLDU

BiBozüyük'te Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki oğlu Onur'un başından ayrılmayan anne Şükran Arıkız, onun tedavi edilebileceği umuduyla yaşıyor. 3.5 yaşındayken bir sabah aniden bilinci kapanan ve kas hastalığı teşhisi konulan Onur, o zamandan bu yana yaşamını evinin küçük odasında makineye bağlı sürdürüyor. Babası TIR şoförü, annesi ev hanımı olan Onur, belediyenin evinin önüne yaptırdığı salıncakta günde birkaç dakika eğleniyor, her gün evine gelen öğretmeninin yardımıyla derslerinden geri kalmamaya çalışıyor. Anne Şükran Arıkız oğlunun makinesiz sadece 10 dakika dayanabildiğini söyleyerek "Tedavisi yok diyorlar ama ben bir anne olarak 'vardır' diye umut ediyorum, kabullenmiyorum. Hiç uyumuyorum, sürekli onun makinelerinin takibindeyim" dedi. Öğretmeni Gülşen Kutlu'nun öğrettiği şiirleri ve kitaplarını okuyarak eğitimine devam eden ilkoku 3'üncü sınıf öğrencisi Onur Arıkız da sağlığına kavuşup polis olmak istediğini anlattı.