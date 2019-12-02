Son dakika haberi: Esra Erol’da skandal olay! Melahat'in çocuğunun babası o da değilmiş...

Esra Erol programına geçtiğimiz hafta damga vuran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek canlı yayına çıkan Melahat B.'nin 6 senedir evli olduğu eşi Ramazan B'i defalarca aldattığı ortaya çıktı. Esra Erol ekibinin şüphelenip iki çocuğa da DNA testi yapması sonucunda herkes şaşkına dönmüş ve Ramazan B.'nin iki çocuğun da gerçek babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın şaşkınlığı daha geçmeden programda ikinci bir skandal yaşandı. Melahat B.'nin çocuklarının babası olarak verdiği isimlerden biri olan Mehmet Muhammet Güneş'e yapılan DNA testi de sonuçlandı. İşte Esra Erol canlı yayında yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesi…

ESRA EROL CANLI YAYINDA BİR ŞOK DAHA!

Konya'da yaşayan Ramazan-Melahat B. çifti 6 yıllık evliliklerinde 2 çocuk dünyaya getirdi. Programa başvuran kadın eşinin kendisiyle ve çocuklarla ilgilenmediğini, eve maddi hiçbir yardımda bulunmadığını ve kötü koktuğunu söyleyerek milyonların gözü önünde kocası Ramazan B.'ye sitem etmişti.

Olayla ilgili diğer tüm gelişmeler haberimizin devamında...