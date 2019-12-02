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Haberi: ‘Dikkat’ dedi ve ekledi! Kilosu 50 lira olan et dönerin 250 gramı nasıl 8-10 liraya satılıyor? İşte yanıtı…

’de et döner dükkânları büyük bir rekabet ortamı oluşturmuş durumda. Özellikle son dönemde çok fazla olan bu dükkânlar, fiyatlarında yarı yarıya düşmesine neden oluyor. Hal böyleyken, kilosu 50-60 lira arasında değişen dönerin piştikten sonra 250 gramının 8-10 liraya satılması akıllarda büyük soru işaretleri oluşturuyor. Başkanı konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı! İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 15:25
Son Dakika Haberi: ‘Dikkat’ dedi ve ekledi! Kilosu 50 lira olan et dönerin 250 gramı nasıl 8-10 liraya satılıyor? İşte yanıtı…

Son dönemde birbiri ardına açılan et döner restoranları, mekanlar arasındaki rekabetinde bir hayli artmasına neden oldu. Hal böyle olunca 200-250 gramlık et döneri 8-10 liraya satan yerler bir karşımıza çıkabiliyor. Bu fiyatlarda dönere bazı vatandaşlar tedirginlik ile bakarken, bazıları ise aldırış etmiyor. Peki, kilosu 50 lira olan et dönerin 250 gramı nasıl 8-10 liraya satılabiliyor? Konuyla ilgili Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil CNN Türk'e son dakika açıklamalarında bulundu ve vatandaşı uyardı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son Dakika Haberi: ‘Dikkat’ dedi ve ekledi! Kilosu 50 lira olan et dönerin 250 gramı nasıl 8-10 liraya satılıyor? İşte yanıtı…
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