Son dakika haberi: İTÜ’lü uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen gelen depremin ardından beklenen büyük depreme ilişkin uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir canlı yayında beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ülkemizde ve özellikle İstanbul'da meydana gelme olasılığı olan depremlere ilişkin detaylı bilgiler veren Prof.Dr. Ercan bir de tarih verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…