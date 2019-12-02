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Son dakika haberi: ’lü uzmandan korkutan depremi açıklaması!

Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında beklenen İstanbul depremine ilişkin korkutan son dakika açıklamaları yaptı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin merak ve endişeyle yapılan açıklamaları takip ediyordu. öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın canlı yayında kamuoyuna önemli bilgiler sundu ve bir de tarih verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 19:01
Son dakika haberi: İTÜ’lü uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması!

Geçtiğimiz aylarda – Silivri açıklarında meydana gelen gelen depremin ardından beklenen büyük depreme ilişkin uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir canlı yayında beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ülkemizde ve özellikle İstanbul'da meydana gelme olasılığı olan depremlere ilişkin detaylı bilgiler veren Prof.Dr. Ercan bir de tarih verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: İTÜ’lü uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması!
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