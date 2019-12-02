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haberi: ’da Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! O isimden cinayet gecesi ile ilgili şoke eden sözler

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı ile Tatlı Sert’in bugünkü canlı yayınında Mehmet Avcı cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi ve birçok detayı ortaya çıkarıldı. 2017 senesinde bağ evinde şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin perde arkası korkunç olaylara tanıklık ederken, sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in yaptığı iddia edilen fotoğraflı şantaj olayı stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Müge Anlı’nın bugünkü canlı yayınında ise Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesi ile ilgili çok önemli anları paylaştı. İşte 2 Aralık Programı’nda yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:22
Son dakika haberi: Müge Anlı’da Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! O isimden cinayet gecesi ile ilgili şoke eden sözler

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert bugünkü bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu bölümde de günlerdir üzerinde durulan sırlarla dolu Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam ederken, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere 62 yaşındaki Mehmet Avcı 2017 yılında bağ evinde ölü bulunmuş ve cinayetin faili bulunamamıştı. Olayın baş şüphelisi Bekçi Ahmet 9 ay cezaevinde kalmıştı. Bir önceki bölümde Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen fotoğraflı şantaj ise stüdyoyu karıştırmıştı. Son olarak bugünkü canlı yayında ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan cinayet gecesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

MEHMET AVCI CİNAYETİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! KOMŞUSU ANLATTI…

Müge Anlı'nın bugünkü (2 Aralık) canlı yayınında esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Bilindiği üzere 62 yaşındaki Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde ölü bulunmuş ve cinayetin faili bulunamamıştı. Bugün ise komşusunun yaptığı açıklamalar olayı başka bir boyuta taşımaya yetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika haberi: Müge Anlı’da Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! O isimden cinayet gecesi ile ilgili şoke eden sözler
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