Son dakika haberi: Müge Anlı’da Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! O isimden cinayet gecesi ile ilgili şoke eden sözler

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu bölümde de günlerdir üzerinde durulan sırlarla dolu Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam ederken, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere 62 yaşındaki Mehmet Avcı 2017 yılında bağ evinde ölü bulunmuş ve cinayetin faili bulunamamıştı. Olayın baş şüphelisi Bekçi Ahmet 9 ay cezaevinde kalmıştı. Bir önceki bölümde Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen fotoğraflı şantaj ise stüdyoyu karıştırmıştı. Son olarak bugünkü canlı yayında ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan cinayet gecesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MEHMET AVCI CİNAYETİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! KOMŞUSU ANLATTI…

Müge Anlı'nın bugünkü (2 Aralık) canlı yayınında esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Bilindiği üzere 62 yaşındaki Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde ölü bulunmuş ve cinayetin faili bulunamamıştı. Bugün ise komşusunun yaptığı açıklamalar olayı başka bir boyuta taşımaya yetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…