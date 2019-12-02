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vahşice öldüren katil tutuklandı!

Tartıştığı , uyurken kafasına defalarca odunla vurarak öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:34
Annesini vahşice öldüren katil tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34), birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G. (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu G. büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü. Dün akşam Durdu G. tekrar evine geldi. Erol G. annesinden tekrar uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine evin yine kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.

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Annesini vahşice öldüren katil tutuklandı!
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