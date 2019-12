Türkiye’nin beşizleri 1 yaşında

Türkiye'nin dördüncü beşizleri olan Kerem-Sibel Ödemiş çiftinin Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimini verdiği beşizleri 1 yaşına girdi. SABAH, beşizlerin doğum gününde onların yanındaydı. Pastalarının mumlarını üflemek için birbiriyle yarışan beşizlerin, her birinin huyu farklı. Kimi yaramaz, kimi mızmız, kimi uykucu. Anne Sibel Ödemiş, "Beşizlerimiz ailemize kocaman bir mutluluk getirdi. Bir yıl da hiç uyumadım desem yeridir. Ama onların bir gülümsemesi herşeye bedel" diyor.







MUTLULUĞUN RESMIYIZ

Onların ki kocaman bir mutluluk... Hani Nazım Hikmet'in Abidin Dino'ya 'Bana mutluluğun resmini yapar mısın Abidin' diye soruyor ya işte onlar mutluluğun resmini beşiz bebekleriyle çizmişler sanki. 4 yıl önce evlenen ve doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar veren Sibel (28) ve Kerem Ödemiş (46) çifti, geçen yıl 30 Kasım'da mutluluğun en büyüğünü yaşadılar. Anne Sibel Ödemiş, gebeliğin 29'uncu haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi. Ama bu mutluluk buruktu. Çünkü beşizler 7 aylık iken erken doğmuştu. Bu nedenle kuvöze alındılar. Aile bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimini verdi. Doğduklarında kiloları 1 kilo 180 ila 1 kilo 400 gram civarındaydılar. Ödemiş ailesi günlerce bebeklerini kucaklarını alabilmek için bekledi. Bebekler, tam 56 gün sonra taburcu edildiler. SABAH, hastaneden taburcu olurken, Ödemiş ailesinin yanındaydı ve onların bebeklerini kucaklarına ilk defa aldıkları ana tanıklık etti.







Şimdi o beşizler, 1 yaşına girdi. Ailenin, Sultanbeyli'deki evlerine konuk olan SABAH, beşizler 1 yaş pastalarının mumlarını üflerken, onların mutluluğuna yine tanıklık etti. Peki ama beşiz çocuklarla hayat nasıldı ve bu bir yıl nasıl geçmişti? İşte beşiz hayatın, izlenimleri: Baba Kerem Ödemiş'in ilk evliliğinden bir kızı ve bir oğlu daha var. Beşizlerle birlikte 7 çocuklu olan Ödemiş ailesinin bir bakıcısı yok. Baba Kerem Ödemiş, inşaat işçisi. Ama bebeklerin bakımı için eşine yardım ettiğinden dolayı iş bulsa bile çalışamıyor.

Anne Sibel, "Beşizlerim ailemize kocaman bir mutluluk getirdi. Bizimki çıldırtan bir mutluluk" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Onları hiç beşiklerinde yatırmadım. Bizimle birlikte yatak odamızdaki karyolamızda uyuyorlar. Gece bir sıralandık mı yatağa işte o zaman diyorum ki işte mutluluğun resmi. Ama bu huzur bir dakika bile sürmüyor. Çünkü biri ağlamaya başladığında diğerleri de başlıyor. Uyku nasıl bir şey unuttum. Bir paket mama yavrularıma ancak bir gün dayanıyor. En büyük boy bez, 3 gün sürmeden, bitiyor. Mama ve bez yetiştiremiyorum onlara. İlk 4 ay kabus gidiydi. Saat 04.00'e kadar hiç uyumuyorlar. Tam uyuyacaklar biri ağlamaya başlıyor, sonra diğerleri de ağlamaya başlıyor. Bir yıldır, uykusuz, yorgun, bitkinim ama onların bir gülüşü bana her şeyi unutturuyor."







KIZLAR ÇOK AĞLIYOR

Peki ama beşizlerin huyları nasıl? Bu soruya da anne Sibel "Erkekler yaramaz. Kızlar ise mızmız. Çok çabuk ağlıyorlar. Mesala Kerim çok yaramaz. O beşizlerin lideri gibi. O ağlıyor diğerleri ağlıyor. Bir o kadar da sevgi dolu Kerim. Beytullah da yaramaz. Bir tek onun gözleri renkli. O mavi gözleri yok mu. Bakınca içime işliyor. Ebrar sürekli gülümsüyor. Eylül nazlı, Erva mızmızlanıyor. Erkekler hiç uyumuyor. Kızlar ise uykucu. Hepsi farklı farklı huylar içinde. Ama birbirlerini hissettiklerini söyleyebilirim. Biri hastalansa diğeri de hastalanıyor" diyor.

Onların iyi bir gelecekleri olmasını istediğini söyleyen baba Kerem "Herkes evlatlarının iyi bir geleceği olsun ister. Anne-baba olarak onların kılına zarar gelsin istemeyiz. Bir yaşına çok zor getirdik beşizlerimi. Bazen, çıldıracak gibi oluyorum. Ama sabrediyorum. Devletten bize bir bakıcı vermesini istiyorum. Bakıcı olursa çocuklarımla ilgilenir, birazcık olsun biz de uyuyup, nefes alabiliriz. Bir yıldır doğru düzgün çalışamıyorum. İş bulup gitsem, eşim beşizlere nasıl bakacak. Diğer çocuklar okulda. Mecbur ben de eşime yardım ediyorum. Böyle olunca da işe gidemiyorum. Kirayı zor ödüyorum. Beşizlerime ise mama ve bez yetiştiremiyorum. Ne olur hayırseverlerler sesimizi duysun ve bize yardım eli uzatsınlar" diyor. Her biri ayrı bir güzel olan beşizlerinin reklam filminde de oynamasını çok isteğini söyleyen baba Kerem "Beşizlerim reklam yıldızı gibi. Onları ekran önünde görmeyi çok isterim" diye ekliyor.

BUGÜN NELER OLDU