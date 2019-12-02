Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > UUİ'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

UUİ'deki astronotlar yürüyüşüne çıktı

Uluslararası İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörüne yeni pompalar yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı. İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'ın yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:09
UUİ'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'ın uzay yürüyüşü sırasında uygun soğutma sistemi bulunmadığından arızalı olan 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmaya çalışacağı belirtildi.

KOZMİK IŞIKLARI İNCELİYOR

Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla UUİ'ye gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.

Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

6,5 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

Parmitano ve Morgan'ın yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Bunun yaklaşık 3 hafta içinde 3. uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UUİ'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN