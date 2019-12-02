UUİ'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'ın uzay yürüyüşü sırasında uygun soğutma sistemi bulunmadığından arızalı olan 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmaya çalışacağı belirtildi.

KOZMİK IŞIKLARI İNCELİYOR

Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla UUİ'ye gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.

6,5 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

Parmitano ve Morgan'ın yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Bunun yaklaşık 3 hafta içinde 3. uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.