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Yanlış dozda ilaç enfeksiyona yol açtı’

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Yanlış dozda ilaç enfeksiyona yol açtı’
İstanbul Halkalı'da bir özel hastanede doktor ihmali nedeniyle ölen Ali Emir bebeğin Adli Tıp'ta hazırlanan raporunda akciğer enfeksiyonu yer aldı. Şişli Etfal'de asistan doktor olarak çalışırken başka hastanede de çalışan Ramima Rzayeva'nın yatış verdiği bebeğinin akciğer filmi çekilip tedavisine başladıktan sonra komaya girdiğini söyleyen anne Sema Şahin, "Akciğer enfeksiyonuna neden olan tedavide kullanılan ilaçların hangi dozda nasıl verildiğinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp 3. Kurulu'na gönderilmesi talebinde bulunduk" dedi
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Yanlış dozda ilaç enfeksiyona yol açtı’
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