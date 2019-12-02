Yanlış dozda ilaç enfeksiyona yol açtı’

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Halkalı'da bir özel hastanede doktor ihmali nedeniyle ölen Ali Emir bebeğin Adli Tıp'ta hazırlanan raporunda akciğer enfeksiyonu yer aldı. Şişli Etfal'de asistan doktor olarak çalışırken başka hastanede de çalışan Ramima Rzayeva'nın yatış verdiği bebeğinin akciğer filmi çekilip tedavisine başladıktan sonra komaya girdiğini söyleyen anne Sema Şahin, "Akciğer enfeksiyonuna neden olan tedavide kullanılan ilaçların hangi dozda nasıl verildiğinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp 3. Kurulu'na gönderilmesi talebinde bulunduk" dedi