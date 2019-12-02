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Antalya'dagüvenlik görevlisi 40 yaşındaki Mehmet Ali Tuncer'e beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gençten alınan kalbin nakledildi. Üç çocuk babası Tuncer'e tedavi için gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, hayata tutunabilmesi için acil kalp nakli olması gerektiği bildirildi. Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından 3.5 saat süren kalp nakliyle sağlığına kavuşan Tuncer "Nakilden sonra sevinç gözyaşları döktüm. Hastalığım nedeniyle çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemiyordum. Çocuklarıma artık çok daha fazla zaman ayıracağım. Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim, onu iyi koruyacağım. Herkesi mutlu edeceğim ki ben de mutlu olayım. Organları bağışlayan aileye de teşekkür ederim. Kendilerine minnettarım. Birçok insana yeni bir hayat bağışladılar" dedi.