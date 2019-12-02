Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! İşte Tam, yarım, çeyrek Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları!

Yılbaşı için geri sayım başladı! Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş yoğun olarak internet üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 70 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 80 milyon TL. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için heyecan şimdiden dorukta. Peki, Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2020 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları….

MİLLİ PİYANGO (YILBAŞI) BİLETLERİ NE KADAR?

ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı 20 TL

YARIM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı 40 TL

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 80 TL

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. AA muhabirinin, Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.