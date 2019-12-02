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/ Deyrizor'da kampını ateşe verdi

Terör örgütü /, Deyrizor'da işgal ettiği bir kampını yaktı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:13
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

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YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
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