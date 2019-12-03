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22 yaşındaki genç kadından : ' gibi ölmek istemiyorum'

'dan gelen son dakika haberine göre, 22 yaşındaki genç kadın, kendisine ve çocuğuna eşi tarafından şiddet uygulandığını belirterek can güvenliğinin olmadığını söyledi. Çaresiz kadın, SABAH'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aylarda eşi tarafından vahşice katledilen 'u işaret ederek "Sonum Emine Bulut gibi olmasın” Ordu’da, şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan 22 yaşındaki Tuğba, “Tehdit ediyor” dedi ve ekledi: “Can güvenliğim yok." İşte son dakika haberinin detayları...

HAMZA ALP Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 07:28
22 yaşındaki genç kadından son dakika haberi: 'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum'

'nun Ünye ilçesinden dehşet verici bir geldi. Ordu'da yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017'de evlendiği kocasından şiddet görünce boşanma davası açtı. Eşinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen genç kadın " gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi. Tuğba, 2 yıl önce güvenlik görevlisi Rıdvan İnce ile evlendi ve bir oğlu oldu. Ancak genç kadın sürekli olarak eşinden şiddet gördü. Devamında yaşanan dehşetin ardından genç kadın, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Ancak mahkeme boşanma kararı vermedi ve dehşet boyutları her geçen gün arttı. İşte olayın detayları...

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22 yaşındaki genç kadından son dakika haberi: 'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum'
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