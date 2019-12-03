Dünya Engelliler Günü nedir? İşte 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi

Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Engelli vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yanında olmamız için en anlamlı gün bugündür. Bugün dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiştir. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? Dünya Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır. Haberimizde, Dünya Engelliler Günü'nün anlamı ve önemine erişebilirsiniz.