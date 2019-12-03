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Dünya nedir? İşte 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi

Uluslararası günlerden biri olan 3 Aralık Dünya bugün tüm yurtta kutlanmaya başlandı. Toplum olarak büyük değerler verdiğimiz engelli vatandaşlarımız için ülke olarak büyük çalışmalara gidildi. Bugünde yine onların yanında olmak için herkes var gücüyle çaba gösteriyor. Evrensel olan Engelliler Günü’nde dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılır ve organizasyonlar düzenlenir. Özellikle okullarda öğrenciler, sivili toplum kuruluşunda çalışanlar bugün için farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunur. Okullarda engellilik sorunu ve eğitimiyle birlikte anlam ve önemini vurgulayan seminerler düzenlenir. Peki 3 Aralık , neden kutlanır? İşte Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi!

Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:42
Dünya Engelliler Günü nedir? İşte 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi

Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık, 'Uluslararası ' olarak kutlanmaya başlanmıştır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Engelli vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yanında olmamız için en anlamlı gün bugündür. Bugün dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiştir. Peki 3 Aralık ? Dünya Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır. Haberimizde, Dünya Engelliler Günü'nün anlamı ve önemine erişebilirsiniz.

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Dünya Engelliler Günü nedir? İşte 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi
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