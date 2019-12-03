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4 akademisyenin katili ve eşine ‘silahlı tehdit’ten 1’er yıl 8’er ay hapis cezası

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi , aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Yalçın Bay’ı silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:48
4 akademisyenin katili ve eşine ‘silahlı tehdit’ten 1’er yıl 8’er ay hapis cezası

Eskişehir 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 akademisyenin ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski eş tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ile şikayetçi Yardımcı Doçent Dr. Yalçın Bay ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

"SON DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMİYORUM"

Sanıklardan Volkan Bayar suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Son duruşmaya katılmak istemediğimi beyan eden dilekçe yazmıştım. Bu dikkate alınsın. Beraatime karar verilsin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve erteleme istemiyorum" dedi. Saadet Aylin Yağan da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.



Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Volkan Bayar'a 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasını, pişmanlık görmemesi ve yeniden suç işleyebileceğine dair kanaat bulunduğu gerekçeleriyle ertelemedi.

Saadet Aylin Yağan da 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına, hakaret suçundan da 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yağan'a verilen cezaları 5 yıl süreyle erteledi.

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