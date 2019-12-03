900 emekliyi dolandıran tefeci çeteye operasyon

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Emeklilere ticari faaliyet görünümünde kredi sağlayarak tefecilik yapan ve 900'den fazla kişiyi dolandıran 85 kişilik çete çökertildi. Üyelerinden 45'i yakalanan çetenin, sosyal medya veya gazetelerde "Emeklilere Kredi-Kredim Kolay" başlıklarıyla ilan verdiği ifade edildi. İlanlardaki numarayı arayan emeklilerin, İstanbul'da Beylikdüzü ve Şişli'deki çete ofislerine yakın noktalarda ağırlanarak güvenleri kazanıldı. Dolandırılacak kişiye daha sonra ofiste yüksek ücretli cep telefonu ve elektronik cihazlar satın alıyormuş gibi faturalar kesildi ve maaşının 12 katına kadar senet imzalatıldı. Mağdurların bir çoğunun, maaşına uygulanan icra takibinin meblağından haberdar olmadığı, satıldığı iddia edilen ve fatura kesilen telefonların emeklilere hiç verilmediği, ticari faaliyet görünümüyle hileli davranışlarla mağdur edildiklerinden hareketle şikâyetçi oldukları bildirildi. Çetenin aylık 5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.