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’dan gelen haberi kan dondurdu! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

’nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşanan haberi adeta kan dondurdu. Yakup E. (29) adlı bir kişi eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.’yi (30) pompalı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Yakup E. Aynı silahla intihar etti. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 08:32
Adana’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü

'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nin ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı.

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Adana’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
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