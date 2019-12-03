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Af yasası çıkacak mı ne zaman çıkacak? , ikinci yargı paketi ve ceza indirimi son durum nedir? İşte cevabı

, ceza indirimi ve ikinci yargı paketi ile ilgili gelişmeleri mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce birinci yargı paketi meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu gelişmelerin üzerine ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ile ilgili çalışmalar gün içerisinde aratılan konular arasında yer almıştı. AK Partili Milletvekilleri TBMM’ye ayrı ayrı sunulması planlanan ‘İkinci Yargı Paketi ve İnfaz düzenlemesi’ ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Peki, genel af yasası son durum nedir? ? Konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde sizler ile paylaştık…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:51
Af yasası çıkacak mı ne zaman çıkacak? Genel af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi son durum nedir? İşte cevabı

Genel af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm yakınları ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce birinci yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 39 maddeden oluşan yasa meclisten geçmişti. Şimdi gözler, ikinci yargı paketi için Adalet Bakanlığı'na çevrildi. AK Partili Milletvekilleri TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Peki, genel af yasası ve ikinci yargı paketinde son durum nedir? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? GENEL AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

İkinci yargı paketi, genel af yasası ve ceza indirimi ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, konuyla ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Af yasası çıkacak mı ne zaman çıkacak? Genel af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi son durum nedir? İşte cevabı
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