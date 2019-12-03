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Başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı

'nın İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören Ö. (24) oturduğu apartmanın önünde tabancayla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 17:06

Olay, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeşil Çayır Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö., 2. kattaki dairesinden çıkıp apartman girişine indi. Burada belindeki tabancayı çekip başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan ailesi aşağıya indiklerinde genci kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Mehmet Mete Ö. ihbarla gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başına dayadığı tabancayla ağır yaralandı
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