Belediyenin afişlerine büyük tepki

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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, sözde kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için astığı afişler, büyük tepki çekti. Afişlerde, aile kurumundaki tüm erkek bireyler, birer potansiyel katil olarak lanse edildi. Ailedeki erkek bireyleri hedef alan ve şiddetin kaynağını tüm erkek bireyler olarak gösteren afişlerde "Beni kocam öldürdü, beni oğlum öldürdü, beni dedem öldürdü, beni nişanlım öldürdü" gibi ifadelere yer vermesi, tepkilere neden oldu. Bir afişte de "Ben çocuğum haklarım var, bana en iyi bakacak kişiyle yaşamayı seçebilirim" şeklinde ifadeler de "Küçükçekmece Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? Çocukları ailelerinden koparmak mı istiyorlar" şeklindeki tepkilere neden oldu. Öte yandan sosyal medyada da kullanıcılar söz konusu afişlere tepki gösterdi.