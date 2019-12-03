Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'da dün gece iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine sevk etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:31
Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, eski Burdur yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Burak K.'nin (29) kullandığı 20 DZ 648 plakalı cip ile Çavdır istikametinden gelen Ali Aykan'ın (47) kullandığı 20 ACS 117 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Ali Aykan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlarda yolcu olan Ali İzzet Harmanda (27) ile diğer araçta yolcu olan Ali Sülük (40) isimli vatandaşlar ise yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine sevk etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN