‘Ceset yoksa, cinayet yoktur’

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İzmir'de, sevgilisi Nursel Doğan ve sevgilisinin arkadaşı "Deniz" takma isimli trans birey Emre Duran'ı (28) öldürdüğü gerekçesi ile günlerce konuşulan, tutuklanarak hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası açılan Haydar Sırça (57), ikinci kez çıktığı mahkemede tahliye oldu. Çifte cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sırça, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Sanığın avukatı Mehmet Vural Onat ise "Ceset yoksa, cinayet de yoktur" mantığının kavranması gerektiğini ifade ederek, dava açılıp detaylı araştırmadan karar verilmeyeceğini söyledi. Mahkeme, Sırça'nın sanığın delil karartma şüphesinin olmayışı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İHA