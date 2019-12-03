Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ehliyet yenileme işlemi için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir?

işlemi için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir?

2019 yılının son günlerine yaklaşırken, “ son günü ne zaman?” sorusu araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere ehliyetler geçtiğimiz yıllarda yenilenmiş, eski ehliyetlerini kullanmaya devam eden vatandaşlar, ehliyetlerini yenilemeleri için belirli bir süre tanınmıştı. 2019 yılının son ayına girmiş olmamız itibarıyla ehliyet yenileme işlemi için son günün hangi tarih olduğu merak edilmeye ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte “Ehliyet yenileme son günü ne zaman?” sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:34
Ehliyet yenileme işlemi için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir?

Hala eski ehliyetini kullanan vatandaşların, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden randevu alarak İlçe Nüfus Müdürlüklerinde ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Eski ehliyetlerin kullanım süresi dolmadan önce söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi, ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Bunun için vatandaşlar, birkaç adımdan oluşan ehliyet yenileme randevusu alarak ehliyetlerini yenileyebilir. Peki bu sürecin detayları neler? Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? İşte detaylar…

EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşların öncelikle randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alması gerekiyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Eski ehliyeti yeni çipli ehliyet kimlikleriyle değiştirmek isteyenlerin şu belgeleri bulundurmaları gerekiyor:

  • Eski ehliyet belgeniz
  • Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)
  • Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
  • 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
  • Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyet yenileme işlemi için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN