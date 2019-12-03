Esra Erol Makbule Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi! “Çocuklarımı görmeme gerek yok” demişti, şimdi ise…

ATV'nin ilgi ile izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bir süredir gündeme oturan Makbule Tunçbilek olayı işleniyordu. 15 yıllık eşini terk edip eşinin akrabasına kaçan ve bütün ailesini reddeden, görmek istemediğini söyleyen kadın herkesten tepki toplamıştı. Özellikle "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" diyen Makbule ile Mehmet Tunçbilek çiftinden son dakika haberi geldi. Çift boşandı.

MAKBULE İLE MEHMET TUNÇBİLEK ÇİFTİNDEN SON DAKİKA HABERİ!

Esra Erol'un programında işlenen ve sosyal medyada epey konuşulan Makbule Tunçbilek ile Mehmet Tunçbilek olaylı tartışmaların ardından boşandı.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…