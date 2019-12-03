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olayında gelişmesi! “Çocuklarımı görmeme gerek yok” demişti, şimdi ise…

'un programında işlenen olayı bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. 1 kilo et karşılığında kocasının akrabasına kaçan Makbule Tunçbilek canlı yayında ailesini reddetmiş, çocuklarını görmek istemediğini belirtmişti. "Sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" diyen Makbule Tunçbilek sözleri ile bütün stüdyodan ve ekran başındaki seyirciden tepki toplamış, herkes hayretler içerisinde kalmıştı. Yaşanan gelişmesine göre; Makbule Tunçbilek ile 15 yıllık eşi boşandı. İşte konu ile ilgili son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 15:23
Esra Erol Makbule Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi! “Çocuklarımı görmeme gerek yok” demişti, şimdi ise…

ATV'nin ilgi ile izlenen gündüz kuşağı programı 'da bir süredir gündeme oturan olayı işleniyordu. 15 yıllık eşini terk edip eşinin akrabasına kaçan ve bütün ailesini reddeden, görmek istemediğini söyleyen kadın herkesten tepki toplamıştı. Özellikle "Çocuklarımı görmeme gerek yok, sevgilimin iki çocuğu var onlara bakıyorum" diyen Makbule ile çiftinden haberi geldi. Çift boşandı.

MAKBULE İLE MEHMET TUNÇBİLEK ÇİFTİNDEN SON DAKİKA HABERİ!

Esra Erol'un programında işlenen ve sosyal medyada epey konuşulan Makbule Tunçbilek ile Mehmet Tunçbilek olaylı tartışmaların ardından boşandı.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

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Esra Erol Makbule Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi! “Çocuklarımı görmeme gerek yok” demişti, şimdi ise…
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