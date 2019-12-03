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Helikopterle trafik denetimi yapıldı

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Helikopterle trafik denetimi yapıldı
İstanbul trafik ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Bu kapsamda aşırı hız yapan bir otobüse de para cezası kesildi. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı. Kamyonları durduran ekipler araçların kış lastikleri olup olmadığını kontrol etti.
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Helikopterle trafik denetimi yapıldı
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