İlk kar tatili

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erzincan'da, 2 gündür devam eden ve karın kalınlığı 20 santimetreye ulaştığı Refahiye ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Erzincan'da 129 köy yolu kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı. Kayseri'deki maçtan Trabzon'a dönen ampute futbol takımı, Refahiye ilçesinin Akarsu mevkiinde kara saplandı. Takımı, AFAD ekipleri kurtardı. Erzurum'da 10 santimetreyi aşan, bazı yerlerde ise 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle 197 köy yolu kapandı.Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı geçişi kapanınca, ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlandı. Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçeleri Karlıova ve Yedisu'da kar yağışı etkili oldu. Karın 20 santimetreye yaklaştığı Karlıova'da 10 köy yolu kapandı. Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.Iğdır ve Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Iğdır-Ağrı karayolu bir süre ulaşıma kapanırken Ardahan-Posof, ArdahanŞavşat ve Çıldır-Aktaş karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 45 kişiyi ekipler kurtardı. Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Rize'deki doğa harikası Ayder Yaylası da beyaza büründü. Bolu'da, ilk karın ardından Doğa ve Turizm Derneği üyeleri, Kargalı Tabiat Parkı'nda düzenledikleri 11.5 kilometrelik doğa yürüyüşünde karın tadını çıkardı. Düzce'de de off-road tutkunları, yüksek kesimlere yağan mevsimin ilk karının tadını çıkardı.