İzmir’de çifte cinayet

İzmir, önceki akşam yaşanan çifte cinayetle sarsıldı... İlk olay, saat 17.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Yunus-Ceylan O. çifti, sokakta karşılaştı. Camcılık yaptığı öğrenilen 31 yaşındaki Yunus O. çıkan tartışmada Ceylan O.'yu (26) bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yunus O. arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Yunus O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceylan O. ise hastanede hayatını kaybetti.

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ALKOLLÜ KİRACI DEHŞETİ

Konak ilçesinde de alkollü olduğu belirtilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali R.D., pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti. Ağır yaralanan Necim Ökmen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Ali R.D. gözaltına alındı.

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