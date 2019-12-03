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’de çifte cinayet

Gaziemir’de, camcılık yapan Yunus O. boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Konak’ta ise Ali R.D., tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle katletti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019
İzmir’de çifte cinayet

İzmir, önceki akşam yaşanan çifte cinayetle sarsıldı... İlk olay, saat 17.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi.
Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Yunus-Ceylan O. çifti, sokakta karşılaştı. Camcılık yaptığı öğrenilen 31 yaşındaki Yunus O. çıkan tartışmada Ceylan O.'yu (26) bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yunus O. arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Yunus O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceylan O. ise hastanede hayatını kaybetti.

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ALKOLLÜ KİRACI DEHŞETİ
Konak ilçesinde de alkollü olduğu belirtilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali R.D., pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti. Ağır yaralanan Necim Ökmen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Ali R.D. gözaltına alındı.

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İzmir’de çifte cinayet
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