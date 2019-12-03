Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği

'de 8 katlı binada paniği

'de 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 05:51 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 05:52
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği
Gece saatlerinde Erenköy'de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu. İtfaiye istasyonuna çok yakın bir noktada alevlere teslim olan daireye başta Erenköy itfaiyesi olmak üzere Kadıköy itfaiye ekipleri de müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi.

ÜÇ KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Avcı Sokak'ta bulunan sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Evin odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi kapladı. Erenköy İtfaiye İstasyonuna çok yakın bir noktada bulunan apartman dairesindeki yangına ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, Kadıköy itfaiyesinden de destek istedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire içerisinde ki üç kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans da ilk müdahale yapılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÜKSELEN DUMANLAR APARTMAN SAKİNLERİNİ KORKUTTU

Sekiz katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Balkonlara çıktığı görülen vatandaşlardan bazıları da apartman dışına çıktı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı da araştırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN