Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kars'ta muhtarları hedef alan telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı

'ta muhtarları hedef alan telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı

'ın Kağızman ilçesinde, telefonda kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtarak 6 muhtardan para isteyen ve bir muhtarı da 8 bin lira dolandıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 17:03
Kars'ta muhtarları hedef alan telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı

Zuvar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ağdeve, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan kişilerin ilçedeki 7 muhtarı arayarak para istediğini anlattı.

Bu duruma inanan muhtar F.Ö'nün dolandırıcıların hesabına 8 bin lira para gönderdiğini ifade eden Ağdeve, şöyle konuştu:

"İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk. Dolandırıcı kendini komutan olarak tanıttı, sonra 'bir terör suçlusunu yakaladık ve üzerinde sizin kimlik bilgileriniz var, eğer dediklerimi yapmazsan sen de suçlu olursun' diyerek para istedi. Telefonla konuşarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ve oradaki komiser arkadaşa telefonu verdim. Bu sayede gerçeği öğrenerek dolandırılmaktan kurtuldum."

İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, kendilerini polis, jandarma olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta muhtarları hedef alan telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN