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Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu

’nun Ünye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 'nun (45) cansız bedeni, yapımı süren inşaatın bodrum katında bulundu. Çakıcıoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:27
Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu

Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Gemici Sokak üzerinde, yapımı süren inşaatın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Çakıcıoğlu olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık incelemesinin ardından Sedat Çakıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 2 çocuk babası Çakıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.

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Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
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