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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Balkanlar üzerinden geliyor

Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı itibari ile yurt genelindeki bütün bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derece düşüş gösterirken, 'Hava durumu nasıl olacak, kar ne zaman yağacak?' sorularının cevabı da oldukça merak ediliyor. Zira, vatandaşlar herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruda, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya dikkat çekilirken; iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışlarının beklendiği belirtildi. Öyle ki, İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılar art arda sıralandı. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, beş günlük il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 19:09
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Balkanlar üzerinden geliyor

Balkanlar üzerinden geliyor! Aralık ayının ilk haftası itibari ile 'nin son dakika uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Yurdumuzun akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya teslim olacağını açıklayan kurum, iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini duyurdu. Hâl böyle olunca da, gerek sabah gerekse akşam saatlerinde sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Hava durumu yarın nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını açıklayan MGM; İstanbul'da termometrelerin 10 derecenin altına düşeceğini vurguladı.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini il il görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Balkanlar üzerinden geliyor
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