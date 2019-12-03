Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Balkanlar üzerinden geliyor

Balkanlar üzerinden geliyor! Aralık ayının ilk haftası itibari ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Yurdumuzun akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya teslim olacağını açıklayan kurum, iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini duyurdu. Hâl böyle olunca da, gerek sabah gerekse akşam saatlerinde sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Hava durumu yarın nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını açıklayan MGM; İstanbul'da termometrelerin 10 derecenin altına düşeceğini vurguladı.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini il il görüntüleyebilirsiniz.