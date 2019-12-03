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’den son dakika ve karla karışık sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve karla karışık sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının ilk haftasında soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle doğu illerimizde yer yer kar yağışları hakim oluyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ‘’ Bugün hava nasıl olacak, kar ne zaman yağacak? ’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Hafta ortasında Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi. Hal böyle olunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için son dakika uyarıları art arda sıralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından, 4 Aralık Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş gün için il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz

Giriş Tarihi: 4.12.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 07:48
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve karla karışık sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık

'den son dakika ve karla karışık sağanak yağış uyarısı geldi. Yayınlanan güncel raporda İstanbul, Ankara, İzmir'de sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde ise görüleceği belirtildi. Hal böyle olunca '' Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Özellikle öğrenciler ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar soğuk havaların etkisiyle birlikte il il uyarılarını dikkate alıyor. MGM'den gelen raporda Haftanın ortası Çarşamba günü yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Özellikle Orta ve Batı bölgelerde etkili olan yağışa soğuk hava eklenmiş durumda. İç Ege'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde yağışları yer yer karla karışık yağmur görülecek. Haberimizin detaylarından, 4 Aralık 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 4 ARALIK METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI!

Haberimizin detaylarından, 4 Aralık Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, izmir ve Bursa başta olmak üzere hafta sonu ve önümüzdeki beş güne ilişkin illerin sıcaklık değerleri…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve karla karışık sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık
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