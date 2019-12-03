Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve karla karışık sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve karla karışık sağanak yağış uyarısı geldi. Yayınlanan güncel raporda İstanbul, Ankara, İzmir'de sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı görüleceği belirtildi. Hal böyle olunca '' Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Özellikle öğrenciler ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar soğuk havaların etkisiyle birlikte il il hava durumu uyarılarını dikkate alıyor. MGM'den gelen raporda Haftanın ortası Çarşamba günü yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Özellikle Orta ve Batı bölgelerde etkili olan yağışa soğuk hava eklenmiş durumda. İç Ege'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde yağışları yer yer karla karışık yağmur görülecek. Haberimizin detaylarından, 4 Aralık 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 4 ARALIK METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI!

Haberimizin detaylarından, 4 Aralık Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, izmir ve Bursa başta olmak üzere hafta sonu ve önümüzdeki beş güne ilişkin illerin sıcaklık değerleri…