Mevlana Haftası 2019 ne zaman, hangi gün? En güzel Mevlana Haftası sözleri burada!

Mevlana Haftası ne zaman? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlam dolu günde Türk toplumunda Mevlana sözleri en çok aranan başlıklar arasında yer alır. Özellikle özel organizasyonlar ve etkinlikler yapılmaktadır. Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri ve bazı gösterilerle Mevlana değerleri yaşatılmaktadır. Mevlana türbesi Konya'dadır ve bu özel türbeye hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Peki Mevlana Haftası ne zaman? Mevlana Haftası sözleri nelerdir? Mevlana kimdir, nasıl öldü?

MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN?

Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler 7-17 Aralık tarihlerinde vatandaşlarla buluşturulacak.

MEVLANA SÖZLERİ NELERDİR?

Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin.

Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.

Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

Hacca gideceksen, bir hac yoldaşı ara. İster Hintli olsun ister Türk ister Arap. Şekline, rengine bakma, maksadı ne, ona bak.

Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye…

Hadi yaramı sarmaya merhemin yok. Yalandan da olsa gönül alamaz mısın?

Muhabbet ve merhamet insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.

Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

Ateşin kıvılcımlarıyla al al bir yüzü vardır. Ama yaptığı kötü işe bak, karanlığı seyret.

Güzel ve iyi yüz, kötü bir huyla beraber olunca bil ki, kalp akçe bile etmez.

Koruktaki su ekşidir ama koruk üzüm olunca tatlılaşır, güzelleşir. Derken küpte yine acır, haram olur fakat sirke olunca ne güzel katıktır.

İyi ağaçtan talihli dal çıkar.

Üzülme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma; yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar.

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

Şimdi sen; Uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın? Yoksa tutmayacak bir ele uzattığın için, kendine mi kızgınsın?

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

MEVLANA HAZRETLERİ KİMDİR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Afganistan'daki Horasan vadisinde 1207 yılında doğmuştur. Babası "bilginlerin sultanı" olarak ün kazanan Bahaeddin Veled'tir. Mevlana'nın Anadolu topraklarına geçişi Moğol istilası sebebiyle olmuştur. Nibaşur'da ünlü mutasavvıf ve ilim adamı Fahrettin Hazretleriyle görüşen Mevlana Bağdat Küfe ve Kabe'ye kadar yolculuk etmiştir. Burada Şemsi Tebrizi hazretlerine bağlanan Mevlana, manevi ilim eğitimi almıştır. Hocasının vefat etmesinin ardından tasavvufi çalışmalarını sürdüren Mevlana Hazretleri, 1273 yılında hayata gözlerini yumdu.