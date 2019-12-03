Müge Anlı canlı yayınında büyük kavuşma! Son dakika haberi; annesini arayan Ceylan Öztürk annesine kavuştu!

Müge Anlı Ceylan Öztürk olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. 26 yaşındaki Ceylan Öztürk annesini aramak için programa gelmişti. Bugün yaşanan olayda annesine kavuşan ve ilk kez annesini gören Ceylan Öztürk, şaşkınlığını gizleyemezken annesine karşı uzak tavırları stüdyoyu şaşkına çevirdi. "Kızım beni bir yabancı gibi görüyor" diyen anne, kızını neden terk ettiğini de programda açıkladı. 3 aylıkken terk eden annesini 26 yıl sonra bulan Müge Anlı programında yaşanan son dakika çarpıcı detaylar şoke etti. Ceylan Öztürk'ün babasının da canlı yayına bağlanıp yaptığı açıklamalar ortalığı karıştıracak.

MÜGE ANLI CEYLAN ÖZTÜRK OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! ANNESİNE KAVUŞTU!

Müge Anlı'nın programına katılan 26 yaşındaki Ceylan Öztürk onu terk eden annesini arıyordu. Bugünkü (03.12.2019) programda yaşanan son dakika gelişmesine göre; Ceylan annesine kavuştu ve onu ilk kez gördü.

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