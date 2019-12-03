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canlı yayınında büyük kavuşma! haberi; annesini arayan annesine kavuştu!

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından 'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi. 3 aylıkken terk eden annesini 26 yıl sonra bulan Müge Anlı, 'ü annesine kavuşturdu. Programda ilk kez annesini gören Ceylan Öztürk şaşkınlığını gizleyemezken annesi kızını neden terk ettiğini canlı yayında açıkladı. Bir önceki programda Ceylan'ın anneannesinin canlı yayına bağlanıp çarpıcı detaylar paylaşmasının ardından bugün yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şaşırttı. İşte Müge Anlı Ceylan Öztürk olayından detaylar!

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:39
Müge Anlı canlı yayınında büyük kavuşma! Son dakika haberi; annesini arayan Ceylan Öztürk annesine kavuştu!

Ceylan Öztürk olayında yaşanan gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. 26 yaşındaki Ceylan Öztürk annesini aramak için programa gelmişti. Bugün yaşanan olayda annesine kavuşan ve ilk kez annesini gören Ceylan Öztürk, şaşkınlığını gizleyemezken annesine karşı uzak tavırları stüdyoyu şaşkına çevirdi. "Kızım beni bir yabancı gibi görüyor" diyen anne, kızını neden terk ettiğini de programda açıkladı. 3 aylıkken terk eden annesini 26 yıl sonra bulan Müge Anlı programında yaşanan son dakika çarpıcı detaylar şoke etti. Ceylan Öztürk'ün babasının da canlı yayına bağlanıp yaptığı açıklamalar ortalığı karıştıracak.

MÜGE ANLI CEYLAN ÖZTÜRK OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! ANNESİNE KAVUŞTU!

Müge Anlı'nın programına katılan 26 yaşındaki Ceylan Öztürk onu terk eden annesini arıyordu. Bugünkü (03.12.2019) programda yaşanan son dakika gelişmesine göre; Ceylan annesine kavuştu ve onu ilk kez gördü.

İşte konu ilgili ayrıntılar…

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Müge Anlı canlı yayınında büyük kavuşma! Son dakika haberi; annesini arayan Ceylan Öztürk annesine kavuştu!
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