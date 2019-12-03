Otizmli ailelerin ders ücreti isyanı

Otizmle mücadele eden aileler, çocuklarına özel ders ve muayene koşullarının ağırlığıyla da zorluklar yaşıyor. Normal okullarda eğitim görme imkanları sınırlı olan otizmli çocuklar için kurulan vakıf ve dernekler aracılığıyla özel dersler veriliyor. İzmir'de yaşayan Murat Hayırlı, 6 yaşındaki oğlu Can Hayırlı'nın eğitimi için vakıf ve derneklere başvuruda bulunuyor. Doktor tavsiyesiyle çocukların haftada 40 saat eğitim alması gerektiğini söyleyen Murat Hayırlı, "Ortalama ders saati 100 liradan 350 liraya kadar yükseliyor. Grup terapi dersleri de var. Piyasada vakıf olarak bilinen yerler de aynı ücreti hatta daha yüksek rakamları talep ediyor. 4 bin lira maaş alan biri olarak çocuğumun eğitimini devam ettirmem imkânsız hale geliyor. Benim gibi bir sürü veli çocuklarının eğitimini sürdüremiyor. Doktorlara göre eğitimle düzelebilen, hatta dahi olabilen çocuklar, maalesef yapılan yanlışlar nedeniyle imkanlara kavuşamıyor" dedi.

"VAKIFLARIN ÜCRETLERİ BU KADAR PAHALI OLMAMALI"



Otizmli çocuklar için devlet tarafından aylık 8 saatlik ders ücreti ve grup terapi parasının karşıladığını belirten Murat Hayırlı, "Doktorların muayene ücretleri 1200 lira. Ders saat ücretleri ise 100 liradan 350 liraya kadar çıkıyor. Vakıf ve dernekler bile özel ders ücretini piyasadan daha fazla alıyor. En azından vakıf adıyla bilinen yerlerin ücretleri böyle yüksek olmamalı" diye konuştu.