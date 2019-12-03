Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

TEM otoyolunda bir otomobil önünde seyreden kamyona arkadan çarparak takla attı. Feci kaza saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey Gişeler istikametine gitmekte olan Erkan Akkuş idaresindeki otomobil, Altınşehir Köprüsü'ne geldiğinde önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobilde bulunan Erkan Akkuş ve M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.