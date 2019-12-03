Rüyada kavga görmek ne anlama gelir? Rüyada kavga görmek nasıl yorumlanır?

İnsan vücudu için en önemli gereksinimlerden olan uyku esnasında pek çok düş görürüz. Bu düşlerin içerisinde bizlere görünen detayların gerçek yaşantımızda bizlere neleri işaret ettiğini merak ederek bilgi edinmek amacıyla pek çok kaynaktan bilgi taraması yaparız. Diğer taraftan rüyada kavga görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, rüyada kavga görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte rüyada kavga görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? sorusuna ilişkin tüm detaylar…

RÜYADA KAVGA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAVGA GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KAVGA GÖRMEK

Rüyada biriyle kavga ettiğini gören kişi gerçekte de bir münakaşa ya da kavga edecektir. Eğer rüya sahibi kesici bir aletle kavga ediyorsa bu onun kutsal yolda savaşarak bir onur ve zafer kazanacağı anlamına gelir. Eğer kavga hükümdara, padişaha, şaha, sultana ya da başkana karşı ise bu da etiketlerin ve maliyetlerin düşerek alım gücünün artacağına işaret eder. Kavga aynı zamanda kudrete ve kuvvete işaret eder. Bunun yanı sıra biriyle tersleşmeye, fikir çatışması içine girmeye ve inançlar bakımından uzaklaşmaya işaret eder. Eğer rüyada kişi elinde ateşli bir silahla kavgaya tutuşmuşsa bu bir kadını baş göz etmek anlamına gelir. Rüyada kavga etmek birkaç şekilde yorumlanabilir. Rüyada topluluğun birbiriyle kavga etmesi o toplumda yokluğun ve kıtlığın olacağı anlamına gelir.

RÜYADA KAVGA GÖRMEK

Şansın açık olmasına, ömrün uzunluğuna, kazancın ve rızkın bol olmasına ve güzel bir hayata delalet eder. Rüyada kavga etmek güzel şeylere delalet eder.

RÜYADA KAVGA ETMEK

Rüya sahibi eğer sadece sözlü şekilde kavga ettiğini görürse bu da üzüntüye ve sıkıntıya neden olacak olayların yaşanmasına işaret eder. Rüyada kavga etmek fikir ayrılığına, çatışmaya, düşmanlığa, uzaklığa ve gerçekten kavga etmeye delalet eder.

RÜYADA KILIÇLA KAVGA ETMEK

Rüyada kılıçla ya da silahla kavga ettiğini gören kişi hiç kimsenin kendisinden beklemediği bir şey yaparak herkesi hayrete düşürecek demektir. Rüyada ateşli bir silahla ya da keskin bir aletle kavga etmek hayret ve şaşkınlık yaratacak işlere işaret eder.

RÜYADA CAMİDE KAVGA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin de bu kalabalığın içindeki kimselerden olacağına ve karmaşanın ortasında kalacağı anlamına gelir. Toplumsal bir karışıklık yaşanmasına işaret eder. Yani; kalabalık insanların bulunduğu bir yerde yaşanacak yanlış bir anlaşmaya ve bu durumu gidermenin hiç de kolay olmayacağına yorulur.

RÜYADA BÜYÜK KAVGA GÖRMEK

Kişinin duygularının ve düşüncelerinin karışık olduğuna alamet eder. Aynı zamanda, maddi ve manevi olarak çok zorlu bir döneme girileceğine, yapılan hataların tekrarlanacağına, işlerin sarpa saracağına, yakınlık duyulan bir kişiden ihanet görüleceğine tabir edilir. Kişinin kafasının sorunlarla dolu olduğuna, sürekli beyninde hesaplar yaptığına fakat kararsız kalarak kendisiyle çeliştiğine bu nedenle harekete geçmekten çekindiğine delalettir.

RÜYADA DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKMASI

Rüyayı gören kişinin bir türlü sonuca bağlayamadığı bir iş için bazı kimselere danışması fakat her kafadan farklı bir ses çıkması ve her danıştığı kişinin farklı bir görüş beyan etmesi nedeniyle işinin çok daha zorlaşacağı anlamına gelir. Kişinin içinde bulunduğu durum giderek daha büyük bir düğüm haline gelecek demektir.





RÜYADA ANNEYLE KAVGA GÖRMEK

Karmaşık bir ruh durumunda bulunan bir kişi yüzünden istenmeyen bir durumla karşı karşıya gelmeye işaret eder. Anneden gelecek bir hayır duası, bir konuda destek ya da savunma anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin aldığı bir kararı uygulaması adına annesinin kişinin arkasında durmasına ve herkese karşı onu müdafaa etmesine alamet eder.

RÜYADA AKRABAYLA KAVGA GÖRMEK

Kavga sözlü değil de fizikselse bu durumda tam tersine akrabalardan bir yardım görüleceği anlamına gelir. Kişinin akrabalarıyla ilişkilerini pek sıkı tutmadığına işarettir. Akrabalık bağlarının zayıflığına ve kişiler arasındaki uzaklığa yorulur.

RÜYADA KÖYDE KAVGA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin kültürünün, eğitiminin, hayata karşı bakışının, duruşunun ve doğrularının uyuşmayacağı bazı kimselerle arasında tartışma yaşanabileceğine, bu durumunda huzur kaçırıcı ve can sıkıcı olacağına alamet eder. Kültür çatışması demektir.

RÜYADA İŞYERİNDE KAVGA GÖRMEK

Rüya sahibi işverense sektörde kalıcı olmak için gösterdiği özveriye ve çabaya eğer kişi işveren değil de çalışansa o zaman da işyerindeki en başarılı ve en gözde personel olma ve terfi etme isteğine işarettir. Ticaretteki savaşa delalet eder.

RÜYADA KAN VE KAVGA GÖRMEK

Kan görüldüğü için rüya tam aksini ifade eder, kan görülmesi nedeniyle rüya bozulmuştur. Çünkü rüyanın tam aksine rüyayı gören kişinin gerçekten yaşayacağı bir kavganın yaşanmayacağı anlamına gelir. Hayır demektir.

RÜYADA OKULDA KAVGA GÖRMEK

Kişinin gerek kişisel gelişimi gerekse makam edinmek için okuma heveslisi olduğuna ve kendisini uzmanı olmak istediği meslek konusunda eğitmeye çalıştığına alamettir. Rüyayı gören kişinin kariyer ve meslek edinmek için büyük bir azimle çalıştığına delalet eder.

RÜYADA KAYNANA İLE KAVGA GÖRMEK

Kişinin bir kimseyle gemileri yakmak istediği fakat arada hatırı sayılır ve vazgeçilmez kimseler olduğu için bunu yapamadığına bu durumda da duygusal dünyasının ve psikolojisinin bozulduğuna delalet eder. Kişinin arada kalmışlığı anlamına gelir.





RÜYADA SÖZLÜ KAVGA GÖRMEK

Bir mesele konusunda kişinin üzerine gelinecek, o konudan sorumlu tutulacak ve kendisine hoş olmayan suçlamalar yapılacak demektir. Rüyayı gören kişinin iğneleyici sözlerin odağında olacağı anlamına gelir.

RÜYADA BİR ARKADAŞINLA KAVGA ETTİĞİNİ GÖRMEK

Uzun zamandan beri birlikte olunan kişi tarafından çok sevilmek, korunmak kollanmak, değer ve ilgi görmektir. Fakat rüyada arkadaşınla sözlü olarak kavga ettiğini görmek ya da ağız dalaşına girmek suretiyle kavga ettiğini görmek iyi değildir o zaman bir iftiraya uğranabileceğine yorulur.

RÜYADA KOMŞULARIN KAVGA ETTİĞİNİ GÖRMEK

Kişinin gittiğine, gideceğine pişman olacağı bir parti, mekân ya da organizasyon olabilir. Rüyayı gören kişinin hevesle ve çok isteyerek gittiği bir yerde yaşanacak bir gerginliğe şahit olacağına ve neşesinin kaçacağına alamet eder.

RÜYADA KAVGA EDENLERİ GÖRMEK

Rüyanın tam aksine insanlar arasındaki iyi geçimin, uyumun, anlayışın ve hoşgörünün bir göstergesidir. Örneğin; bir çiftin kavga ettiğini görmek, onlar arasındaki aşkın, sevginin ve sadakatin gücüne, iki kardeşi kavga ederken görmek, o kardeşler arasındaki bütünlüğe, iki arkadaşı kavga ederken görmek, o iki arkadaşın arasındaki gerçek ve daimi olacak arkadaşlığa alamet eder.

RÜYADA BIÇAKLI KAVGA GÖRMEK

Kavganın şiddetli ve çok hararetli olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin bir kimse ile çok büyük bir tartışmaya gireceğine ve iki tarafında karşılıklı olarak birbirine küfre ve aşağılanmaya, hakarete, varacak kadar can yakacak ve onur kıracak sözler sarf edeceğine işarettir. Ve bu durumla karşı karşıya kalınması yüzünden kişinin ruhsal olarak büyük bir yara alacağına, bu duruma düşmesinden ötürü kendi kendisine kızıp duracağına ve zaman zaman tartışma yaşayacağına rivayet edilir.

RÜYADA AİLE İÇİNDE KAVGA GÖRMEK

Çalışma hayatında ayağa kadar gelen bazı fırsatların tepilmesi yüzünden beklenmedik bir zamanda maddi bir çıkmaza girileceğine delalet eder. Ailede yaşanacak bir mal bölüşümü ya da miras nedeniyle aile fertlerinin çatışma durumuna geleceğine, paylarına düşeni beğenmeyerek birbirlerine karşı düşman olmalarına yorulur.

RÜYADA SİLAHLI KAVGA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin çevresinde yaşanacak ve insanların dikkatini çekecek ve onlar üzerinde merak uyandıracak bir olayın yaşanacağına işarettir. Ses demektir yani bir haberin yayılması ya da şaşkınlık yaratacak bir durumun herkes tarafından öğrenilmesi demektir. Aynı zamanda, bazı kaynaklarda yapılan reklamın çok ses getireceğine, kazancı arttıracağına ve mal mülk sahibi olunacağına delalet eder. Ses demektir yani bir haberin yayılması ya da şaşkınlık yaratacak bir durumun herkes tarafından öğrenilmesi demektir.

RÜYADA DÜĞÜN VE KAVGA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin yaşayacağı güzel bir olayın ağız tadı ile bitmeyeceğine alamet eder. Örneğin; birisi tarafından kendisine yapılan bir iyiliğin ya da fedakârlığın sürekli olarak onun tarafından başına kakılmasına bu durumda o kişinin yaptığı iyiliğin ve fedakârlığın kendisi için hiçbir değeri kalmaması gibi deyim yerindeyse burnundan gelmesine yorulur.